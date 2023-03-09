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Президент Латвии: Агрессию нельзя оставлять безнаказанной

Президент Латвии: Агрессию нельзя оставлять безнаказанной Это первый случай, когда на агрессию России против Украины отреагировали на международном уровне. Мы не должны допустить нарушения принятых стандартов.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 13:12
Президент Латвии: Агрессию нельзя оставлять безнаказанной

Это первый случай, когда на агрессию России против Украины отреагировали на международном уровне. Мы не должны допустить нарушения принятых стандартов.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил во время выступления на первом панельном заседании на тему "Построение стабильности в разделенном мире: его влияние на глобальный мир" в рамках X Глобального Бакинского форума.

"Международное право должно быть обеспечено на всех уровнях. Агрессия неприемлема и не должна оставаться безнаказанной", - заявил президент Латвии.

Он подчеркнул, что Латвия выступает за создание специального трибунала, чтобы осудить агрессию России против Украины: "Это нужно для восстановления справедливости, чтобы продемонстрировать, что международного право функционирует, и чтобы показать всем потенциальным агрессорам, что их преступления не останутся безнаказанными".

Помимо этого, по его словам, есть и иные угрозы государствам, как, например, климатические изменения, что может привести к исчезновению огромных территорий.

"Латвия входит в НАТО и Евросоюз, и мы стараемся продвигать идею мира и международного права, верховенства закона по отношению ко всем государствам, чтобы преодолеть такие вызовы, как агрессия и климатические изменения", - добавил Эгилс Левитс.

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Версия на английском языке President of Latvia: Aggression must not be left unpunished
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti: “Aqressiyalara dözülməməlidir və cəzasız qalmamalıdır”

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