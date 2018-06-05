Президент Лаоса направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Лаоса и от себя лично передаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вашему превосходительству и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу по случаю национального праздника – Дня Республики.

Уверен, что связи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Азербайджанской Республикой будут еще более укрепляться в интересах наших народов, мира и международного сотрудничества на планете.

Пользуясь возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".