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    Президент Лаоса направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше превосходительство.

    От имени народа Лаоса и от себя лично передаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вашему превосходительству и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу по случаю национального праздника – Дня Республики.

    Уверен, что связи между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Азербайджанской Республикой будут еще более укрепляться в интересах наших народов, мира и международного сотрудничества на планете.

    Пользуясь возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".

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