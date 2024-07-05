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Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Азербайджан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 11:42
Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского президента.

В рамках визита Жапаров примет участие в неформальном саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуша 5-6 июля.

В состав делегации входят: министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев; заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев; посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов; министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə yola düşüb

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