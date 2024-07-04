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Администрация Жапарова подтвердила его участие в саммите ОТГ в Шуше

Администрация Жапарова подтвердила его участие в саммите ОТГ в Шуше Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 5-6 июля совершит рабочий визит в Азербайджан.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 14:05
Администрация Жапарова подтвердила его участие в саммите ОТГ в Шуше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 5-6 июля совершит рабочий визит в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на АКИPress, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

"Глава государства примет участие в неформальном Саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Темой внеочередной встречи является транспорт, связь и обеспечение формирования устойчивого будущего посредством климатической деятельности", - сказал он.

По словам М.Азымбакиева, участники саммита обсудят меры коллективного реагирования на стихийные бедствия, вызванные природными опасностями, на изменение климата и укрепление транспортной взаимосвязанности стран-членов ОТГ.

В работе саммита примут участие главы государств-участниц организации — Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, а также главы правительств Турции и Венгрии.

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Версия на английском языке Sadyr Zhaparov to participate in OTS informal summit in Shusha
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

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