Президент Кыргызстана принял руководителей спецслужб тюркоязычных государств

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретился с участниками 21-заседания Конференции специальных служб тюркоязычных государств, которое состоялось в Бишкеке.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Кыргызстана, на встрече также принял участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

Сооронбай Жээнбеков, отметил, что данная конференция является значимым событием для всего региона.

"Мы являемся братскими и близкими народами и рады, что сохраняя 20-летнюю традицию ежегодных встреч руководителей спецслужб, вы укрепляете и развиваете ваше сотрудничество, обмениваетесь опытом и обсуждаете широкий спектр национальных, региональных и глобальных проблем", — сказал он.

Президент Кыргызстана отметил, что главы государств региона придают особое значение тесному и эффективному взаимодействию спецслужб, которое, прежде всего, направлено на обеспечение безопасности братских народов.

На встрече было отмечено, председательство в Конференции спецслужб тюркоязычных государств перешло от Кыргызстана к Азербайджану.