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Президент Кыргызстана позвонил Ильхаму Алиеву 

Президент Кыргызстана позвонил Ильхаму Алиеву  24 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 13:32
Президент Кыргызстана позвонил Ильхаму Алиеву 
Садыр Жапаров

24 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Кыргызстана за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Kyrgyz President makes phone call to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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