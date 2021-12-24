Президент Кыргызстана позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

24 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Кыргызстана за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.