Президент Кыргызстана позвонил Ильхаму Алиеву 

24 декабря президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Кыргызстана за внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей между странами, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.