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Президент Кыргызстана позвонил азербайджанскому лидеру

Президент Кыргызстана позвонил азербайджанскому лидеру 24 декабря президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 18:09
Президент Кыргызстана позвонил азербайджанскому лидеру

24 декабря президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Кыргызстана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений в 2022 году, подчеркнут вклад официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан и государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан в этом году в расширение связей двух стран.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил Садыру Жапарову признательность за высокое гостеприимство и искреннее дружеское отношение, проявленные во время государственного визита.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycan liderinə zəng edib

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