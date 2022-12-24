Президент Кыргызстана позвонил азербайджанскому лидеру

24 декабря президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

24 декабря президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития нашей страны и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Кыргызстана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений в 2022 году, подчеркнут вклад официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан и государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан в этом году в расширение связей двух стран.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил Садыру Жапарову признательность за высокое гостеприимство и искреннее дружеское отношение, проявленные во время государственного визита.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.