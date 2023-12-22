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Президент Кыргызстана поздравил азербайджанского лидера

Президент Кыргызстана поздравил азербайджанского лидера Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 12:32
Президент Кыргызстана поздравил азербайджанского лидера

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Хотел бы отметить, что Ваше стратегическое видение и плодотворные политические и экономические реформы, реализованные под Вашим руководством, значительно укрепили международный авторитет и стабильность Азербайджана и благоденствие азербайджанского народа.

Уверен, что новая геополитическая реальность на Южном Кавказе, а также продолжение расширения транспортно-логистических возможностей и в дальнейшем будут способствовать укреплению развития отношений дружбы и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, которые вышли в прошлом году на беспрецедентный уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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