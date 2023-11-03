Президент Кыргызстана поздравил азербайджанский народ

Поздравляем азербайджанский народ с полным обеспечением территориальной целостности.

Поздравляем азербайджанский народ с полным обеспечением территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

В своем выступлении глава государства выразил заинтересованность в сотрудничестве со всеми тюркскими государствами и выразил уверенность в том, что диалог, проходящий в рамках ОТГ, создаст новые возможности для интеграции.

"У нас имеются все возможности для совместной борьбы с возникающими кризисами, а также для совместного решения стоящих перед нами задач", - сказал он.

Подчеркнув, что Кыргызстан также внесет свой вклад в реализацию документов, которые будут подписаны в рамках сегодняшнего мероприятия, Жапаров выразил уверенность, что эти документы откроют новую страницу в многогранном сотрудничестве тюркских государств.

"Геополитическая ситуация в мире делает важным объединение усилий братских тюркских народов для наращивания своего экономического потенциала", - добавил президент Кыргызстана.