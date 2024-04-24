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Президент Кыргызстана назвал важным событием проведение СОР29 в Азербайджане

Президент Кыргызстана назвал важным событием проведение СОР29 в Азербайджане Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Азербайджан с избранием страной проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 13:55
Президент Кыргызстана назвал важным событием проведение СОР29 в Азербайджане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Азербайджан с избранием страной проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

Как передает Report, об этом он сказал в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это действительно важное событие и мы действительно рады тому, что братская страна принимает у себя подобное крупное мероприятие", - сказал он.

Президент Кыргызстана также выразил удовлетворение итогами проведенных сегодня переговоров с Ильхамом Алиевым.

"Достигнутые договоренности со всей очевидностью демонстрируют взаимное стремление наших государств развивать тесные связи во всех сферах и укреплять дружественную атмосферу в интересах двух стран", - подытожил он.

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Версия на английском языке Zhaparov calls Azerbaijan's hosting of COP29 important event
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini mühüm hadisə adlandırıb

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