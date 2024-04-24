Президент Кыргызстана назвал важным событием проведение СОР29 в Азербайджане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Азербайджан с избранием страной проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.
Как передает Report, об этом он сказал в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Это действительно важное событие и мы действительно рады тому, что братская страна принимает у себя подобное крупное мероприятие", - сказал он.
Президент Кыргызстана также выразил удовлетворение итогами проведенных сегодня переговоров с Ильхамом Алиевым.
"Достигнутые договоренности со всей очевидностью демонстрируют взаимное стремление наших государств развивать тесные связи во всех сферах и укреплять дружественную атмосферу в интересах двух стран", - подытожил он.