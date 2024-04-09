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Президент Кыргызстана посетит Азербайджан в апреле

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан в апреле Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Азербайджан с государственным визитом.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 11:51
Президент Кыргызстана посетит Азербайджан в апреле

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Кабар", об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Глава кыргызской дипломатии подчеркнул, что визит запланирован на 24-25 апреля 2024 года.

Отмечается, что Жапаров примет участие в церемонии открытия памятника известному кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

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