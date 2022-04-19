Президент Кыргызстана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

19 апреля прибывшие с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова почтили в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера, архитектора и основателя современного

19 апреля прибывшие с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова почтили в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Кыргызстана Садыр Жапаров возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Затем глава государства и его супруга почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложили цветы к ее могиле.