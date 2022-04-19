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Президент Кыргызстана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Кыргызстана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева 19 апреля прибывшие с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова почтили в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера, архитектора и основателя современного
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 18:10
Президент Кыргызстана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

19 апреля прибывшие с официальным визитом в Азербайджанскую Республику президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга Айгуль Жапарова почтили в Аллее почетного захоронения память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, президент Кыргызстана Садыр Жапаров возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Затем глава государства и его супруга почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложили цветы к ее могиле.

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Версия на английском языке Kyrgyz president pays homage to grave of Azerbaijani national leader
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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