Садыр Жапаров: Мы довели отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

"Только что мы провели с президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями на международные и региональные темы. Перегово

"Только что мы провели с президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями на международные и региональные темы. Переговоры прошли в условиях полного взаимопонимания, искренности и доверия, характеризующих братские отношения между нашими государствами. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение дружеских связей".

Как передает Report, об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением прессе.

"Сегодня мы довели отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Только что подписали Декларацию. Это важный документ исторического характера, и совершенно очевидно, что мы достигли нового этапа в наших отношениях благодаря усилиям обеих сторон. Наша цель – активные взаимные связи на международных площадках, укрепление политического диалога, создание и развитие более тесных экономических связей, совместная реализация крупных инвестиционных проектов, а также расширение гуманитарного сотрудничества. Безусловно, это было бы невозможно без надежного фундамента, исторических и духовных связей между нашими народами", - добавил Садыр Жапаров.