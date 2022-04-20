Президент Кыргызстана: Мы готовы к сотрудничеству с нашими азербайджанскими братьями

Благодарность за приглашение с официальным визитом в Азербайджан выразил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Благодарность за приглашение с официальным визитом в Азербайджан и готовность к сотрудничеству с азербайджанскими братьями выразил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Как передает Report об этом 20 апреля он заявил во время встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Важно подчеркнуть, что основа кыргызско-азербайджанских отношений была создана исторической личностью международного масштаба уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым - Вашим отцом. С тех времен у нас между Кыргызстаном и Азербайджаном очень хорошие отношения. Мы всегда готовы к сотрудничеству с азербайджанскими братьями. Позвольте еще раз выразить благодарность за гостеприимство и представленную возможность встретиться с Вами".