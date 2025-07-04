Президент Кыргызстана: ​​​​​​​Изменение климата является глобальной угрозой, требующей совместных мер

Изменение климата является угрозой для всех стран мира, что делает необходимым усиление совместной борьбу.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, подчеркнув особую значимость проведения саммита в Ханкенди.
Жапаров отметил, что развитие экономики тесно связано с изменением климата.
"Изменение климата создает угрозу для всех стран мира. Это делает необходимым пересмотр всех сфер жизни, включая энергетический сектор. Призываю нарастить усилия в направлении увеличения возобновляемых источников энергии и других областях. Мы будем принимать у себя Второй глобальный горный саммит "Бишкек+25" в 2027 году", - сказал он.
Президент Кыргызстана подчеркнул, что одним из наиболее значимых проектов в настоящее время является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
"Ее строительство ускорит связи между нашими странами и внесет вклад в развитие экономики. Мы заинтересованы в сотрудничестве по укреплению виртуальной безопасности и снижению киберпреступности", - добавил он.
Жапаров отметил, что сегодняшний саммит проходит на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Обострение конфликта между Ираном и Израилем, по его словам, создает опасную ситуацию во всем регионе и Кыргызстан выступает за решение вопроса в рамках мира и международного права.
Глава государства также подчеркнул важность принятия мер для увеличения торгового оборота между членами ОЭС.
"В то же время, необходимо упростить транспортно-логистические возможности между странами, пересмотреть визовые и таможенные процессы. Предлагаем, чтобы в странах, имеющих выход к морю, были сниженные тарифы на портовые услуги. Для развития всех этих областей важно создать возможности для иностранных инвесторов", - сказал он.