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    Президент Кыргызской Республики направил письмо президенту Азербайджана

    За прошедшие четверть века наши страны наладили эффективное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

    С удовлетворением отмечаю, что кыргызско-азербайджанские отношения основаны на традиционной дружбе, общности истории, культуры и духовных ценностей.

    За прошедшие четверть века наши страны наладили эффективное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кыргызстан и Азербайджан также успешно взаимодействуют в рамках региональных и международных организаций.

    Кыргызская Республика заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджанской Республикой по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов наших стран.

    Пользуясь случаем, позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания".

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