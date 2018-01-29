Президент Кыргызской Республики направил письмо президенту Азербайджана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

С удовлетворением отмечаю, что кыргызско-азербайджанские отношения основаны на традиционной дружбе, общности истории, культуры и духовных ценностей.

За прошедшие четверть века наши страны наладили эффективное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кыргызстан и Азербайджан также успешно взаимодействуют в рамках региональных и международных организаций.

Кыргызская Республика заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджанской Республикой по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов наших стран.

Пользуясь случаем, позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания".