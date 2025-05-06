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Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы

Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы Культурные связи между нашими странами продолжают развиваться и укрепляться через различные инициативы и проекты.
Внешняя политика
6 мая 2025 г. 18:52
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы

Культурные связи между нашими странами продолжают развиваться и укрепляться через различные инициативы и проекты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Вьетнамскому информационному агентству.

"К примеру, в 2024 году в Баку состоялся показ фильма "Создатели легенд", посвященного героизму ваших солдат во время войны во Вьетнаме. В том же году в нашей столице прошли Дни Вьетнама по случаю 65-летия визита вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Азербайджан", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева активно реализует проекты во Вьетнаме, включая строительство начальной школы в провинции Хазянг в 2018 году.

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Версия на английском языке President: Cultural ties between Azerbaijan and Vietnam continue to develop and strengthen through various initiatives and projects
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanla Vyetnam arasında mədəni əlaqələr müxtəlif təşəbbüslər vasitəsilə inkişaf etməkdədir

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