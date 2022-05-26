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Президент Кубы поздравил Ильхама Алиева

Президент Кубы поздравил Ильхама Алиева От Президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 18:53
Президент Кубы поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Господин президент.

От имени народа и правительства Кубы передаю самые искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз заявляю Вам о нашей готовности и впредь продолжать деятельность, направленную на укрепление дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".

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Версия на азербайджанском языке Kuba Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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