Президент Кубы поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Господин президент.
От имени народа и правительства Кубы передаю самые искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз заявляю Вам о нашей готовности и впредь продолжать деятельность, направленную на укрепление дружественных связей и сотрудничества между нашими странами.
Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".