Президент Кубы направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент!

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое намерение продолжать нашу деятельность, направленную на укрепление дружеских связей и сотрудничества между двумя странами.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".