Президент Кубы направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Господин президент!
Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое намерение продолжать нашу деятельность, направленную на укрепление дружеских связей и сотрудничества между двумя странами.
Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".