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Президент Кубы направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Кубы направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 20:48
Президент Кубы направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент!

Передаю Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое намерение продолжать нашу деятельность, направленную на укрепление дружеских связей и сотрудничества между двумя странами.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".

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Версия на английском языке President of Cuba sends congratulatory letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Kuba lideri Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

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