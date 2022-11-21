О нас

Президент: Крепкая дружба – один из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения

Президент: Крепкая дружба – один из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения Общие духовные ценности, религиозные и культурные корни, крепкая дружба, объединяющая народы Азербайджана и Казахстана, являются основными факторами, определяющими азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 12:19
Президент: Крепкая дружба – один из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения

Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Strong friendship among main factors determining Azerbaijan-Kazakhstan interstate relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Möhkəm dostluq Azərbaycan-Qazaxıstan dövlətlərarası əlaqələrini şərtləndirən başlıca amillərdəndir"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял первого зампреда Партии справедливости и развития Турции
Ильхам Алиев принял первого зампреда Партии справедливости и развития Турции
21 ноября 2022 г. 12:37
Азербайджанский лидер поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Азербайджанский лидер поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
21 ноября 2022 г. 12:05
Посол: Мы отмечаем решение Азербайджана открыть посольство в Израиле
Посол: Мы отмечаем решение Азербайджана открыть посольство в Израиле
21 ноября 2022 г. 11:09
Делегация правящей партии Турции прибыла в Азербайджан
Делегация правящей партии Турции прибыла в Азербайджан
21 ноября 2022 г. 10:12
Посол Великобритании побывал в Гобустанском районе - ФОТО
Посол Великобритании побывал в Гобустанском районе - ФОТО
20 ноября 2022 г. 13:23
В МИД прокомментировали провокацию в отношении Азербайджана на саммите Франкофонии
В МИД прокомментировали провокацию в отношении Азербайджана на саммите Франкофонии
19 ноября 2022 г. 18:01
Премьер-министр Великобритании находится с визитом в Украине
Премьер-министр Великобритании находится с визитом в Украине
19 ноября 2022 г. 17:50
Посол: Открытие дипмиссии в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран
Посол: Открытие дипмиссии в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран
19 ноября 2022 г. 17:38
Эксперт: Открытие дипмиссии в Палестине говорит о стремлении Азербайджана к расширению сотрудничества
Эксперт: Открытие дипмиссии в Палестине говорит о стремлении Азербайджана к расширению сотрудничества
19 ноября 2022 г. 16:37
Позиция США по Минской группе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
Позиция США по Минской группе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
19 ноября 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi