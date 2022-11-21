Президент: Крепкая дружба – один из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения

Общие духовные ценности, религиозные и культурные корни, крепкая дружба, объединяющая народы Азербайджана и Казахстана, являются основными факторами, определяющими азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения.

Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними из главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства", - говорится в письме.