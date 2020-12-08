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Президент Коста-Рики пригласил посла Азербайджана в свою страну

Президент Коста-Рики пригласил посла Азербайджана в свою страну Посол Азербайджана в Коста-Рике Мамед Талибов в ходе церемонии в формате видеоконференции вручил верительные грамоты президенту этой страны Карлосу Альварадо Сесаде
Внешняя политика
8 декабря 2020 г. 06:29
Президент Коста-Рики пригласил посла Азербайджана в свою страну
Карлос Альварадо Кесада

Посол Азербайджана в Коста-Рике Мамед Талыбов в ходе церемонии в формате видеоконференции вручил верительные грамоты президенту этой страны Карлосу Альварадо Кесаде.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече были обсуждены традиционно дружеские отношения между Азербайджаном и Коста-Рикой, взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, а также потенциал сотрудничества в области экономики, торговли, культуры, туризма, образования, науки и сельского хозяйства. Стороны выразили надежду, что совместными усилиями отношения между двумя странами выйдут на новый уровень.

М.Талыбов заявил, что Азербайджан высоко оценивает основанную на международном праве позицию Коста-Рики в отношении карабахского конфликта в те годы, когда признанные на международном уровне территории Азербайджана находились под армянской оккупацией.

В заключение, пожелав мира и процветания нашей стране, президент Кесада поздравил Талыбова с назначением его послом в Коста-Рике, пожелал ему успехов в будущей деятельности и пригласил его посетить Коста-Рику в ближайшем будущем.

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Версия на азербайджанском языке Kosta-Rika prezidenti Azərbaycan səfirini ölkəsinə dəvət etdi

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