Президент Кореи поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"От имени правительства и народа Республики Корея искренне поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Уверен, что благодаря Вашей дальновидности и руководству Азербайджанская Республика будет непрерывно развиваться.

С 1992 года, когда между двумя странами были установлены дипломатические отношения, наши дружественные отношения и сотрудничество в различных областях расширились. Особенно рад усилению в последнее время сотрудничества в сфере энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, "умного села" и других областях.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям двусторонние отношения между нашими странами будут развиваться и впредь.

Желаю Вам здоровья, Азербайджанской Республике - постоянного развития".