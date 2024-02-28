Президент Кореи поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.
Как передает Report, в тексте письма говорится:
"От имени правительства и народа Республики Корея искренне поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Уверен, что благодаря Вашей дальновидности и руководству Азербайджанская Республика будет непрерывно развиваться.
С 1992 года, когда между двумя странами были установлены дипломатические отношения, наши дружественные отношения и сотрудничество в различных областях расширились. Особенно рад усилению в последнее время сотрудничества в сфере энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, "умного села" и других областях.
Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям двусторонние отношения между нашими странами будут развиваться и впредь.
Желаю Вам здоровья, Азербайджанской Республике - постоянного развития".