Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю победы на выборах.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени 80 тысяч бухарских евреев Северной Америки – выходцев из стран Центральной Азии прошу принять искренние поздравления с победой, вновь одержанной Вами на всеобщих демократических выборах 7 февраля 2024 года.

Ваша убедительная победа, переизбрание Вас Президентом Азербайджана создают основу для дальнейшей реализации Вашего курса на углубление демократических преобразований во всех областях жизни. Нет сомнений, что Вы придаете новый импульс международному сотрудничеству и уверенно продвигаете страну по пути построения развитого демократического государства.

Это действительно почетно быть вновь избранным Президентом страны, показавшей миру свою универсальность и получившей международное признание. Нас радует, что в республике сегодня созданы все условия для правового равенства, свободы всех граждан, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

В своих встречах с американцами и выступлениях в СМИ Америки мы с удовлетворением отмечаем позитивные изменения в жизни Азербайджана и, пользуясь возможностями народной дипломатии, продолжаем служить мостом дружбы между США и Азербайджаном.

Мы хотим, чтобы Ваша жизнь и впредь была наполнена мудростью и непобедимостью. Пусть этот день станет новой ступенью на пути достижения республикой новых высот.

Еще раз сердечно поздравляю Вас. Желаю дальнейшего процветания Азербайджану.

Желаю Вам и Вашей семье доброго здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Примите искренние заверения в глубочайшем к Вам уважении".