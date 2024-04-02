Президент Конго посетит Азербайджан

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетит Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо.

В ходе встречи министры выразили уверенность в том, что совместная декларация о сотрудничестве между двумя странами и другие официальные документы, которые будут подписаны в ходе визита президента Конго в Азербайджан, послужат дальнейшему углублению отношений.

Стороны отметили, что полезными могут быть дальнейшее расширение культурных связей между двумя странами, проведение фестивалей в области культуры.