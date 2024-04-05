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Президент Конго посетил Гарадагскую СЭС

Президент Конго посетил Гарадагскую СЭС 5 апреля президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Гарадагскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 230 МВт.
Внешняя политика
5 апреля 2024 г. 16:57
Президент Конго посетил Гарадагскую СЭС

5 апреля президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Гарадагскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 230 МВт.

Как сообщает Report, министр энергетики Пярвиз Шахбазов подробно проинформировал президента Конго о деятельности СЭС.

Он отметил, что в Азербайджане проводится важная работа, связанная с переходом на зеленую энергию.

Затем гости ознакомились с процессом работы Центра управления станцией.

Ежегодная выработка на станции 500 млн кВтч электроэнергии позволит сэкономить 110 млн кубометров природного газа. При этом выбросы углекислого газа сократятся на 200 000 тонн. На электростанции площадью 550 га установлено 570 тыс. солнечных панелей. Для подключения этой станции к сети была построена подстанция на 330 киловольт.

Далее президент Конго посадил дерево на территории станции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonqo Prezidenti Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasında olub

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