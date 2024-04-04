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Президент Конго: Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии

Президент Конго: Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии В Конго имеются обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 13:34
Президент Конго: Мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в сфере возобновляемой энергии

В Конго имеются обильные источники воды и солнце, которое светит круглый год. Мы можем использовать этот потенциал и ваш большой опыт в этой области для развития нашего сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Хотел бы еще раз отметить, что мы обладаем огромным потенциалом и в сфере возобновляемой энергии, у нас круглый год солнечно и мы можем воспользоваться богатым опытом Азербайджана в этой сфере", - добавил президент Конго.

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Версия на английском языке Denis Sassou Nguesso: 'We can take advantage of Azerbaijan's rich experience in renewable energy field'

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