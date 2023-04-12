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Президент: Концепция этнического примирения Балканского региона может быть интересна и Южному Кавказу

Президент: Концепция этнического примирения Балканского региона может быть интересна и Южному Кавказу Концепция этнического примирения Северной Македонии и Балканского региона в целом, опыт создания реинтегрированного и инклюзивного общества может быть интересен и Южному Кавказу.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 13:41
Президент: Концепция этнического примирения Балканского региона может быть интересна и Южному Кавказу

Концепция этнического примирения Северной Македонии и Балканского региона в целом, опыт создания реинтегрированного и инклюзивного общества может быть интересен и Южному Кавказу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Республики Северная Македония, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Напомнив о предложении Азербайджана провести встречу трех южнокавказских стран, глава государства сказал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном в настоящее время осуществляется в двух направлениях. Президент Ильхама Алиева подчеркнул, что в этой связи Азербайджан выступил с предложениями об организации в Баку встреч по осуществлению прямых контактов с армянскими жителями Карабахского экономического региона.

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Версия на английском языке President: Concept of ethnic reconciliation of Balkan region may be interesting for South Caucasus as well
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Balkan regionunun etnik barışıq konsepsiyası Cənubi Qafqaz üçün də maraqlı ola bilər"

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