Президент: Концепция этнического примирения Балканского региона может быть интересна и Южному Кавказу

Концепция этнического примирения Северной Македонии и Балканского региона в целом, опыт создания реинтегрированного и инклюзивного общества может быть интересен и Южному Кавказу.

Концепция этнического примирения Северной Македонии и Балканского региона в целом, опыт создания реинтегрированного и инклюзивного общества может быть интересен и Южному Кавказу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Республики Северная Македония, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Напомнив о предложении Азербайджана провести встречу трех южнокавказских стран, глава государства сказал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном в настоящее время осуществляется в двух направлениях. Президент Ильхама Алиева подчеркнул, что в этой связи Азербайджан выступил с предложениями об организации в Баку встреч по осуществлению прямых контактов с армянскими жителями Карабахского экономического региона.