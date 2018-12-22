Президент компании ЛУКОЙЛ поздравил Ильхама Алиева по случаю дня рождения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Обладая уникальной политической прозорливостью, богатым опытом и талантом руководителя, Вы посвятили свою жизнь служению государству, совершенствованию его институтов, развитию экономики и обеспечению социального благополучия. Благодаря Вашим усилиям в стране создана прочная основа для привлечения иностранных инвестиций. Результаты этой впечатляющей и многолетней работы мы видим сегодня, когда Азербайджан демонстрирует устойчивость и движение вперед на фоне не самой простой политической и экономической обстановки в мире.

Позвольте выразить Вам глубокую благодарность за то внимание и поддержку, которые Вы неизменно оказываете деятельности ЛУКОЙЛа в Азербайджанской Республике. Хочу заверить Вас в том, что мы готовы активно продолжать выполнять все поставленные перед нами задачи и развивать сотрудничество по совместным проектам.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых больших успехов в Вашей многогранной деятельности на благо мира и процветания Азербайджана".