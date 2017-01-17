Президент Китая открыл ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Китайской Республики Си Цзиньпин открыл 47-ой ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Как сообщает Report, китайский лидер впервые выступает на данном экономическом форуме.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 17 по 20 января. В этом году форум пройдет под девизом "Ответственность и ответственное лидерство".

Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. В программу форума включены дебаты, посвященные наиболее актуальным глобальным событиям, в том числе вопросам цифровой экономики, будущему энергетики, борьбе с терроризмом, постмультикультуральной эре и т.д.

В этом году на ежегодном форуме примут участие более 3000 делегатов, что является рекордом для форума. 16 января в Давос для участия в форуме прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В рамках мероприятия пройдет до 400 сессий обсуждений.