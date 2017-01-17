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    Президент Китая открыл ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе

    Китайский лидер впервые выступает на данном экономическом форуме

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Китайской Республики Си Цзиньпин открыл 47-ой ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. 

    Как сообщает Report, китайский лидер впервые выступает на данном экономическом форуме.

    Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 17 по 20 января. В этом году форум пройдет под девизом "Ответственность и ответственное лидерство". 

    Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. В программу форума включены дебаты, посвященные наиболее актуальным глобальным событиям, в том числе вопросам цифровой экономики, будущему энергетики, борьбе с терроризмом, постмультикультуральной эре и т.д.

    В этом году на ежегодном форуме примут участие более 3000 делегатов, что является рекордом для форума. 16 января в Давос для участия в форуме прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    В рамках мероприятия пройдет до 400 сессий обсуждений.

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