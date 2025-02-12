Президент: Китайские компании заинтересованы в инвестициях в Азербайджан

Сейчас китайские компании заинтересованы не только в предоставлении услуг и технологий, но и в инвестировании в Азербайджан, и этот процесс уже идет.

Сейчас китайские компании заинтересованы не только в предоставлении услуг и технологий, но и в инвестировании в Азербайджан, и этот процесс уже идет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе.

"И это уже в процессе. На COP29 мы подписали соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве энергетического кабеля по дну Каспийского моря. Таким образом, мы свяжем Центральную Азию, Азербайджан и, потенциально, возможно и Китай энергетическим кабелем. Другой проект предусматривает прокладку кабеля от Азербайджана в Европу по дну Черного моря", - отметил президент Ильхам Алиев.

По его словам, это еще одна форма транспортной взаимосвязанности.

"Это коридор "зеленой" энергии с огромным потенциалом, потому что потенциал ветровой и солнечной энергии Азербайджана уже определен, и он намного больше, чем мы могли себе представить. Нам нужны рынки, нужны технологии. Нам нужно сотрудничество. Потому что реализовать эти проекты без сотрудничества между соседями будет невозможно. Так что потенциал здесь есть, и, как вы уже сказали, Азербайджан играет очень активную роль в переходе на зеленую энергию", - заявил глава государства.