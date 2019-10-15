Президент Кыргызстана: Уверен, что председательство Азербайджана в Тюркском совете будет плодотворным

Исполняется 10 лет с дня основания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и радует, что данный саммит проходит в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств .

"У наших стран большой потенциал сотрудничества в сфере экономики, торговли и инвестиций. В частности, предлагаю создать транспортные коридоры. Кроме того, членство Казахстана в ЕАЭС открывает для партнеров из Тюркского совета выйти на 190 миллионный рынок. Также уверен, что во время председательства Азербайджана в Тюркском совете будут продолжены реформы в области экономики, торговли и инвестиций. Это председательство в организации будет плодотворным".