Президент Кыргызской Республики поздравил президента Азербайджана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.
Под Вашим руководством Азербайджанская Республика совершает решительные шаги на пути к развитию.
Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем.
С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания".
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