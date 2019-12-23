Президент Кыргызской Республики поздравил президента Азербайджана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика совершает решительные шаги на пути к развитию.

Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания".