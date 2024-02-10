Президент Кении: Я удовлетворен прочными, постоянными и дружественными отношениями между Кенией и Азербайджаном

Президент Республики Кения Уильям Самои Руто поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Президент Республики Кения Уильям Самои Руто поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report , об этом президент Кении написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Выражаю удовлетворение прочными, постоянными, искренними и дружественными отношениями между Кенией и Азербайджаном в течение долгих лет после того, как в 2004 году была заложена основа наших дипломатических отношений.

"Сегодня, когда мы отмечаем 20-летие дипломатических отношений, с удовлетворением подчеркиваю, что у нас есть прекрасная возможность для дальнейшего укрепления двусторонних связей в рамках согласованных приоритетов и расширения их в новых сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность в том, что под Вашим руководством мы изучим возможности эффективного партнерства в различных сферах, таких как торговля, инвестиции, энергетика, изменение климата и туризм", - сказал кенийский лидер.