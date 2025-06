Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев совершил официальный визит в Кению по приглашению директора Управления Генерального прокурора Ренсона Мулеле Ингонги.

Как сообщает Report, в рамках визита президент Кении Уильям Руто принял Кямрана Алиева.

"На встрече обсуждалось укрепление двусторонних отношений", - сообщила Генпрокуратура Кении.