Президент Кении на встрече с Байрамовым отметил заинтересованность в укреплении связей с Баку

Президент Кении на встрече с Байрамовым отметил заинтересованность в укреплении связей с Баку

Президент Кении Уильям Руто принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в рамках его официального визита в эту страну.

Об этом Report сообщает со ссылкой на кенийские СМИ.

В ходе встречи кенийский лидер отметил заинтересованность Найроби в укреплении связей и развитии сотрудничества с Баку.

По его словам, отношения между Кенией и Азербайджаном станут крепче с открытием посольства в Найроби, поскольку дипломатическая миссия "закрепит основу для процветания связей двух стран".

"Две страны изучают возможности сотрудничества в ряде сфер, включая торговлю и инвестиции, туризм, зеленую энергетику, горнодобывающую промышленность, что представляет взаимный интерес и принесет выгоду обеим сторонам", - сказал он.

Напомним, министр Байрамов находится в столице Кении с официальным визитом. Ранее он провел переговоры со своим кенийским коллегой Мусалией Мудавади, а также принял участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в этой стране.

Ранее сообщалось, что азербайджанский министр передал приглашение президенту Кении посетить Азербайджан с госвизитом.