Президент Казахстана: Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации

Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности.
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"По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации. Современники ценили Гейдара Алиевича за его высокие человеческие качества, принципиальность, честность, справедливость", - подчеркнул президент Казахстана.