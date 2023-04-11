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Президент Казахстана: Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации

Президент Казахстана: Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственност
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 00:59
Президент Казахстана: Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации

Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.

"По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации. Современники ценили Гейдара Алиевича за его высокие человеческие качества, принципиальность, честность, справедливость", - подчеркнул президент Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: "Heydər Əliyevin həyat yolu millətə fədakarcasına xidmətin parlaq nümunəsidir"

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