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Президент Казахстана: Визит в Азербайджан имеет для меня особое значение

Президент Казахстана: Визит в Азербайджан имеет для меня особое значение Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 12:27
Президент Казахстана: Визит в Азербайджан имеет для меня особое значение

Сегодняшний визит в Азербайджан имеет для меня особое значение.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу главы Казахстана, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", - заявил президент Казахстана.

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Версия на английском языке President of Kazakhstan: 'Visit to Azerbaijan is of particular importance for me'

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