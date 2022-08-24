Президент Казахстана: Визит в Азербайджан имеет для меня особое значение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Сегодняшний визит в Азербайджан имеет для меня особое значение.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу главы Казахстана, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень", - заявил президент Казахстана.