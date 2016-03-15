Президент Казахстана посетит Азербайджан

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в этом году посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом он заявил во время церемонии вручения грамот новоназначенного посла Азербайджана в Казахстане Рашида Мамедова.

На встрече с послом Н.Назарбаев отметил, что получил официальное приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он принял с большой благодарностью: "Азербайджан является для нас стратегическим партнером в регионе Кавказа. Мы активно сотрудничаем в области энергетики, логистики, сельского хозяйства".

Н.Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан также связывают тесные отношения, которые уходят глубокими корнями в древность.