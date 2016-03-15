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    Президент Казахстана посетит Азербайджан

    Назарбаев: Азербайджан для нас стратегический партнер

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в этом году посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ, об этом он заявил во время церемонии вручения грамот новоназначенного посла Азербайджана в Казахстане Рашида Мамедова.

    На встрече с послом Н.Назарбаев отметил, что получил официальное приглашение от президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое он принял с большой благодарностью: "Азербайджан является для нас стратегическим партнером в регионе Кавказа. Мы активно сотрудничаем в области энергетики, логистики, сельского хозяйства".

    Н.Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан также связывают тесные отношения, которые уходят глубокими корнями в древность.

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