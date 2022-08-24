Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибудет с визитом в Азербайджан

24 августа Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана, в аэропорту Баку президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах.

Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Әзербайжанға келді.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. pic.twitter.com/pl7AtmQ1Mt — President Kassym-Jomart Tokayev's Press Office (@AkordaPress) August 24, 2022

10:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита будут обсуждены вопросы расширения торгово-экономического, транспортного, логистического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также развития стратегического партнерства.

Ожидается подписание ряда документов между двумя странами.