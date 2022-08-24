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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибудет с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 10:33
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

24 августа Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана, в аэропорту Баку президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах.
Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений.

10:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита будут обсуждены вопросы расширения торгово-экономического, транспортного, логистического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также развития стратегического партнерства.

Ожидается подписание ряда документов между двумя странами.

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