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Президент Казахстана призвал превратить тюркский мир в один из важнейших регионов XXI века

Президент Казахстана призвал превратить тюркский мир в один из важнейших регионов XXI века "Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века".
Внешняя политика
31 марта 2021 г. 19:35
Президент Казахстана призвал превратить тюркский мир в один из важнейших регионов XXI века

"Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века".

Как передает Report со ссылкой на сайт президента Казахстана, об этом на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент особо отметил, что несмотря на то, что весь мир борется с беспрецедентными вызовами, сотрудничество тюркоязычных государств не замедлилось. Между тем в этот сложный период государствам нужно совместно искать новые импульсы для укрепления отношений.

Он также призвал участников Совета сотрудничества тюркоязычных государств к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных задач для стран увеличение товарооборота.

"Так, в прошлом году объем торговли между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета составил около 7 миллиардов долларов. Это на 11,2% ниже показателей, которые были до пандемии (в 2019 году – 7,8 млрд долларов)", - отметил он.

Помимо этого, глава государства полагает, что в век быстрого развития технологий данный шаг будет содействовать инновационному развитию и укрепит конкурентоспособность наших стран. Казахстан готов к взаимному обмену опытом внедрения электронного правительства, передовых технологий и цифровых решений, которые широко используются в банковском секторе и финансовой системе.

По итогам неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств была принята Туркестанская декларация.

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