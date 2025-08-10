О нас

Президент Казахстана позвонил лидеру Азербайджана

Президент Казахстана позвонил лидеру Азербайджана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
10 августа 2025 г. 15:50
Президент Казахстана позвонил лидеру Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с достигнутыми в Соединенных Штатах Америки договоренностями по повестке дня нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив историческое значение этих результатов, Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что они создадут возможности для всеобъемлющего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства подчеркнул значение декларации и других документов, подписанных между Азербайджаном и Арменией в США при свидетельстве президента США Дональда Трампа, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе. Он отметил роль президента США Дональда Трампа, оказавшего поддержку в этом деле.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что достигнутая договоренность о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом окажет положительное влияние на грузоперевалочную способность Среднего коридора в будущем.

Глава нашего государства поблагодарил Казахстан за предоставление площадки в мае прошлого года для переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в рамках мирных переговоров и за вклад в этот процесс.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Kazakhstan phones leader of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Другие новости из категории

Баку и Киев осудили авиаудары России по нефтебазе азербайджанской SOCAR
Баку и Киев осудили авиаудары России по нефтебазе азербайджанской SOCAR
10 августа 2025 г. 16:53
Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу
Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу
10 августа 2025 г. 16:46
Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву
10 августа 2025 г. 16:06
Папа Римский приветствовал подписание Баку и Ереваном декларации о мире
Папа Римский приветствовал подписание Баку и Ереваном декларации о мире
10 августа 2025 г. 14:40
Гендиректор ICESCO: Азербайджан стал ярким примером решимости, способной объединить народы вокруг общих целей
Гендиректор ICESCO: Азербайджан стал ярким примером решимости, способной объединить народы вокруг общих целей
10 августа 2025 г. 14:33
Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову
Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову
10 августа 2025 г. 14:15
Гендиректор ICESCO поздравил президента Азербайджана в связи с Вашингтонской декларацией
Гендиректор ICESCO поздравил президента Азербайджана в связи с Вашингтонской декларацией
10 августа 2025 г. 13:50
Депутат Сейма Латвии: Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе
Депутат Сейма Латвии: Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе
10 августа 2025 г. 11:37
МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе
МИД Черногории: Мы высоко оцениваем этот важный шаг на пути к устойчивому миру на Южном Кавказе
9 августа 2025 г. 23:20
МИД Израиля поздравил Азербайджан и Армению
МИД Израиля поздравил Азербайджан и Армению
9 августа 2025 г. 22:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi