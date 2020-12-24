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Президент Казахстана позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Казахстана позвонил Ильхаму Алиеву 24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 11:06
Президент Казахстана позвонил Ильхаму Алиеву
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24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана, крепкого здоровья.

Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, главы государств выразили уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.

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Версия на английском языке Kazakh President phones Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına zəng vurdu

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