Президент Казахстана позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана, крепкого здоровья.

Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, главы государств выразили уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.