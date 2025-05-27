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Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 13:41
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится: 

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас и весь братский азербайджанский народ с Днем независимости.

Этот праздник олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития страны.

Убежден, под Вашим лидерством Азербайджан продолжит успешно воплощать в жизнь стратегию, направленную на построение сильного и прогрессивного государства, а также упрочение своего авторитета на международной арене.

Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества.

Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты.

В этот знаменательный день, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам успехов и новых свершений в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Азербайджана".

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Версия на английском языке Kassym-Jomart Tokayev congratulates Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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