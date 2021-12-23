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Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Внешняя политика
23 декабря 2021 г. 19:58
Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 60-летия.

Эту юбилейную дату Вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внесшего исторический вклад в укрепление государственности Азербайджана, достижение впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и повышении авторитета страны на международной арене.

Убежден, следуя Вашему стратегическому курсу, Азербайджан будет и далее уверенно двигаться вперед по пути устойчивого роста и покорит новые высоты в деле построения сильного и процветающего государства.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в углубление казахско-азербайджанских отношений и придают важное значение дальнейшему упрочению уз многовековой дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства между двумя странами.

В этот знаменательный день, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - благополучия и прогресса".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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