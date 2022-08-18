Президент Казахстана посетит Азербайджан с официальным визитом 24 августа

24 августа Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.

24 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Казинформ".

Запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как ранее заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, в ходе визита будет подписана программу развития сотрудничества двух стран до 2026 года.

"В рамках визита планируется подписание ряда документов, среди которых комплексная программа развития двустороннего сотрудничества до 2026 года", - заявил он, добавив, что также планируется подписание нового межправительственного соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.