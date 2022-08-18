О нас

Президент Казахстана посетит Азербайджан с официальным визитом 24 августа

Президент Казахстана посетит Азербайджан с официальным визитом 24 августа 24 августа Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.
Внешняя политика
18 августа 2022 г. 13:16
Президент Казахстана посетит Азербайджан с официальным визитом 24 августа

24 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Казинформ".

Запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как ранее заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, в ходе визита будет подписана программу развития сотрудничества двух стран до 2026 года.

"В рамках визита планируется подписание ряда документов, среди которых комплексная программа развития двустороннего сотрудничества до 2026 года", - заявил он, добавив, что также планируется подписание нового межправительственного соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kazakh President to visit Azerbaijan next week 
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlir

Самое читаемое

В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi