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Президент Казахстана посетил Аллею шехидов

Президент Казахстана посетил Аллею шехидов Находящийся в Азербайджане с официальным визитом президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 августа посетил Аллею шехидов.
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 18:08
Президент Казахстана посетил Аллею шехидов

Находящийся в Азербайджане с официальным визитом президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 августа посетил Аллею шехидов.

Как передает Report, в честь высокого гостя на Аллее шехидов был выстроен почетный караул.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил могилы героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Родины.

Президент Казахстана возложил венок к монументу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

В заключение гость с самой высокой точки Баку полюбовался панорамой нашей столицы. Ему была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

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Версия на английском языке ФотоKazakh president visits Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan Prezidenti Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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