Президент Казахстана: Отсутствие выхода к морю - не приговор, а стимул к росту

Отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием, при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства.

Отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием, при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Туркменистане на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ).

Президент подчеркнул, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности.

"Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспортных коридоров и транзитной инфраструктуры вдоль маршрута "Север-Юг" и Среднего коридора. Наша долгосрочная цель – создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров. Это укрепит позиции Казахстана как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных поставок грузов между Азией и Европой", - отметил Токаев.

По его словам, страна активно инвестирует в цифровизацию: "Казахстан создал Центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане и недавно запустил суперкомпьютер. Наши двери открыты для научного сотрудничества, и мы приглашаем партнеров присоединиться к нам".

Токаев также отметил, что, как показывает опыт Центральной Азии, география не определяет судьбу. "Мы движемся от нынешнего состояния без выхода к морю к будущему, где связанность по суше будет иметь не менее важное значение", - сказал он, подчеркнув, что Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом в области торговли, инвестиций, транспорта, связи, а также устойчивого управления ресурсами.