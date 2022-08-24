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Президент Казахстана: Мы видим, как динамично возрождается Карабах

Президент Казахстана: Мы видим, как динамично возрождается Карабах Победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития.
Внешняя политика
24 августа 2022 г. 16:25
Президент Казахстана: Мы видим, как динамично возрождается Карабах

Победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана Президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Пользуясь возможностью, я хотел бы вновь отметить, что под Вашим сильным руководством Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии. Мы наблюдаем за этими тенденциями в Вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря Вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений.

Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело. Сегодня состоялась презентация нашего дара. От имени казахского народа к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы в городе Физули", - заявил Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: “Qarabağın nə qədər dinamik şəkildə dirçəlməsinin şahidiyik”
Версия на английском языке President of Kazakhstan: Karabakh is being revived dynamically

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