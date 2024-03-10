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Президент Казахстана: Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах

Президент Казахстана: Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах.
Внешняя политика
10 марта 2024 г. 10:27
Президент Казахстана: Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах

Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах. В этом регионе проводится большая созидательная работа. Активно развивается транспортная, социальная и туристическая инфраструктура, строятся аэропорты, гостиницы, жилые дома и школы.

Конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого благородного дела. В ходе визита в Баку в августе 2022 года я объявил о строительстве Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану.

Программой моего текущего визита предусматривается официальное открытие этого Центра. Несомненно, данное учреждение станет еще одним символом дружбы, братства и взаимной поддержки наших стран и народов.

Хотел бы вновь подтвердить заинтересованность наших компаний участвовать в возрождении Карабаха. Выражаю признательность руководству Азербайджана за предоставление казахской компании проекта по строительству Центральной районной больницы в городе Физули. Ожидаем, что аналогичных проектов с участием компаний из Республики Казахстан в ближайшей перспективе будет больше.

Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана. Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона", - подчеркнул Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: Qarabağın necə dinamik şəkildə canlandığını artıq görürük

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