О нас

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 08:20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfərə gəlib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi