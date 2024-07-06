Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report , в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.